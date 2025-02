Fiorentina, Palladino: "Sento la fiducia della società. Kean? Mi sono preoccupato molto"

Getty Images

La terza sconfitta di fila certifica la crisi della Fiorentina che, dopo aver perso contro Inter e Como, cade, al 95', in casa del Verona. Al termine della partita ha parlato il tecnico dei viola Raffaele Palladino in conferenza stampa: "Dobbiamo stare zitti e pedalare. Sono il primo responsabile: ci manca un po' di serenità. Vogliamo uscire da questo momento: chiediamo scusa ai tifosi".

FIDUCIA - "Sento la fiducia della società e dei miei calciatori. Devo uscire da questa situazione perché le cose non stanno andando come vorrei".

KEAN - Grande appensione peruscito dal campo in barella in seguito a un"Dal campo mi sono preoccupato molto. Spero non sia nulla di grave. La salute è sempre al primo posto".SCONFITTA DOLOROSA - "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, con tanti duelli, poi abbiamo perso un po’ le distanze. Il gol è nato su una seconda palla persa, in mezzo al campo. Dovevamo stare più attenti, ma purtroppo abbiamo perso e a male".