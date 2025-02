Fiorentina, Palladino: "Serata perfetta. Perdevo un giocatore al giorno, successe cose inspiegabili negli allenamenti"

Getty Images

La Viola travolge i nerazzurri nella 14esima giornata, di Serie A, proseguimento della partita che lo scorso primo dicembre era stata sospesa per il malore occorso a Edoardo Bove e ripresa dal 17' del primo tempo.Al termine del match, deciso dalla rete di Luca Ranieri e dai due gol di Moise Kean, il tecnico della Fiorentina Palladino è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Una serata perfetta, magica. Sotto tutti i punti di vista. Eravamo in emergenza totale, ogni giorno perdevo un giocatore, succedevano cose inspiegabili negli allenamenti: Gudmundsson con la febbre, Adli con una distorsione insolita. Però nelle difficoltà si vedono i valori di questo gruppo. Oggi siamo scesi in campo con una determinazione incredibile contro i campioni in carica ed è stato tutto perfetto questa sera. I ragazzi sono stati esemplari sotto tutti i punti di vista. Tanti adattati in altri ruoli... E' una vittoria di un grande gruppo".

- "Non deve esaltarci troppo, come dico sempre bisogna mantenere i piedi per terra. Ma ci dà consapevolezza, ci fa capire che questo è un gruppo con grandi valori umani. Li guardavo negli occhi prima della partita, ci credevano. Nelle difficoltà vengono fuori grandi uomini. Hanno valori, difendevano come animali. Dimostrazione di un gruppo pieno di valori umani e tecnici".- "Sono felice che i ragazzi abbiano questa consapevolezza e questa ambizione, deve restare dentro di noi. Bisogna lavorare. Abbiamo avuto tante difficoltà in questi giorni ma i ragazzi sono stati perfetti. Voglio ringraziare anche lo staff, sono stati bravi a preparare la squadra sui calci piazzati sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ora dobbiamo recuperare le energie perché lunedì ci aspetta una partita ancor più difficile di questa".

- "E' sempre difficile. Quando hai giocatori bravi e forti che danno tutto in allenamento è sempre difficile, ma è il mio lavoro. Per questa partita è stato più semplice perché avevo a disposizione 13 giocatori più 4 della Primavera, immaginate quanto sia stato difficile. Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore: Parisi alto ha fatto una partita incredibile, Richardson bravissimo, Dodò alto a destra, Pongracic... Ora avremo i nuovi acquisti a disposizione, cercherò di mettere in campo chi dà il massimo negli allenamenti e chi mi dà più sicurezza".