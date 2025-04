Fiorentina, Palladino: "Serve che la squadra sia feroce, non abbiamo mai snobbato la Conference"

Getty Images

L'allenatore della Fiorentinaha parlato a Sky Sport, in vista della sfida contro il Celje valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.MESSAGGIO PER LA GARA - "Al di là dei singoli, conta la mentalità di squadra che deve essere feroce. Affrontiamo una squadra che ha dei valori, sanno giocare a calcio e noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo partire forte, ci teniamo ad andare in semifinale".PARTITE CHE SERVONO - "Dobbiamo fare una prestazione giusta, da squadra vera. Vogliamo dare continuità di risultato e di prestazione. Ci teniamo tanto alla competizione, non l'abbiamo mai snobbata. I ragazzi sono molto carichi, vogliamo andare avanti e continuare a crescere. Vincere aiuta a vincere, il passaggio del turno è molto importante".

COSA ASPETTARSI DAL CELJE - "Scopriremo a partita iniziata se farà qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo preparato. C'è la qualità dell'avversario, sono i principi che sono importanti. Vuole giocare a calcio, dobbiamo togliere loro il possesso palla come all'andata. Ci aspettiamo una gara a viso aperto, gli episodi faranno la differenza. Siamo arrivati bene a questa partita".