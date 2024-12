Fiorentina, Palladino: "Serve una partita perfetta, ecco come si ferma l'Inter"

Getty Images

, allenatore della società viola, a Sky Sport, ha presentato così Fiorentina-Inter. "E' una bellissima serata, è bello vedere l'attesa e la gioia negli occhi dei tifosi.. Non sarà facile, ma vogliamo misurarci con loro per capire il nostro percorso di crescita. A noi serve questo test per capire a che punto siamo"."Con una partita perfetta, curando ogni dettaglio; difendendo e attaccando da squadra. L'Inter ha grandi individualità, sa venire a prenderti alta e difendersi bassa; ha giocatori che possono risolvere le partite in qualsiasi momento, sui piazzati sono molto bravi. Li abbiamo studiati bene, vogliamo metterli in difficoltà regalando una notte magica ai tifosi".

"Sinceramente no, però io, il mio staff e i giocatori siamo molto ambiziosi. I sogni si possono avverare, è bello essere in questo momento in questa posizione di classifica. Prima ho ringraziato i ragazzi, ci stanno regalando una serata magica. Vogliamo coronarla con una bella vittoria, sapendo che non sarà facile".A DAZN: "Valori e motivazione, la mia squadra ha grandi valori umani e tecnici.Affrontiamo una squadra molto forte, vogliamo misurarci contro i campioni d'Italia per capire a che punto siamo e quanto possiamo crescere ancora. L'Inter è molto forte, sa difendersi bassa e attaccare alta. In transizione è molto forte, sui piazzati sono bravissimi. E' temibile sotto ogni punto di vista. Li abbiamo studiati, dipenderà tanto dal nostro atteggiamento. Voglio che i ragazzi diano tutto, proveremo a dargli fastidio".