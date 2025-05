Fiorentina, Palladino: "Vediamo domani per Kean e Gudmundsson. Futuro? Parleremo con la società"

Getty Images

La Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro il Venezia deve affrontare il Bologna. Il tecnico Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida del Franchi, decisiva per le ultime ambizioni europee della squadra viola.

KEAN E GUDMUNDSSON - "Hanno fatto stamani una piccola parte di lavoro con la squadra, dopo essere stati tutta la settimana fuori. Vedremo domani, devo capire come risponderanno, quali sensazioni avranno, sono valutazioni che faremo di ora in ora. Eventualmente ci saranno dei ragazzi della Primavera a disposizione. La squadra è pronta anche a queste emergenze, ci abbiamo lavorato. Kean e Gudmundsson hanno avuto più o meno lo stesso problema col Betis, poi il recupero è soggettivo. Mi tengo una porticina aperta per entrambi".

SETTIMANA NEGATIVA - "Sento la responsabilità verso società e tifosi, ma anche verso me stesso e lo staff. Abbiamo fatto un percorso tutti insieme, le ultime 2-3 partite con l'uscita dalla Conference sono state delle mazzate per noi. E' stata una settimana delicata, negativa, che ci ha tolto qualcosa. Però in questo momento il gruppo è unito, rema dalla stessa parte, è un gruppo sano, solido e competitivo. C'è la possibilità di entrare nelle coppe e vogliamo giocarcela fino all'ultimo secondo di questa campionato".

FUTURO - "Dopo le vittorie e le sconfitte vanno sempre fatte delle riflessioni, normale. Soprattutto dopo le sconfitte. Io non sono stato chiamato in causa, ho cercato di lavorare con la squadra, di stare concentrato, di recuperare le energie fisiche e mentali e la settimana è stata buona. Credo che a questa partita la squadra arrivi fortemente motivata e i ragazzi ce la metteranno tutta. Per quanto riguarda tutte queste situazioni di mercato, con la società ci siederemo e parleremo analizzando tutto quello che serve. In questo anno la società ha potuto vedere chi ha reso, chi non è riuscito ad esprimersi, chi ha avuto difficoltà nella prima parte e chi nella seconda. C'è un'analisi di tutto, so che la società ha lavorato in questo periodo in questo senso ma oggi i discorsi sono prematuri. Io penso al bene della Fiorentina ed il bene della Fiorentina è essere concentrati in queste ultime due partite perché da qui passa il futuro della Fiorentina".

STAGIONE - "Vediamo come finiremo, vediamo come andranno queste due partite. Io ringrazio il presidente, con me è sempre stato disponibile e umano, e ringrazio la società per tutto quello che è stato fatto. C'è amarezza per l'eliminazione in Conference, volevamo arrivare in fondo ma abbiamo affrontato una grande squadra e accettiamo il verdetto. Ora vogliamo qualificarci alle coppe europee, sarà difficile ma ci proveremo fino alla fine. Non credo sia mancato lo spirito dei ragazzi. Spirito, voglia e competitività i ragazzi ci sono sempre stati. E non sono d'accordo sul fatto che la squadra è scomparsa nel secondo tempo contro il Betis, era una gara molto aperta. Siamo arrivati al momento clou con tante assenze, soprattutto in certi ruoli, e con situazioni un po' strane come la situazione familiare di Moise e il problema di Dodo. Io non sono uno che parla di sfortuna, ma arrivare nel momento importante della stagione e aver perso elementi importanti di certo non ci ha aiutato".

RESPONSABILITA' - "Intanto secondo me non abbiamo vissuto una stagione di disastri. Io devo solo ringraziare i tifosi per la vicinanza, ma non credo ci siano stati disastri così grandi. La responsabilità in primis è mia, ma ci siederemo con la società e capiremo cosa è stato fatto di positivo, cosa non è andato e cosa migliorare. Cercheremo di analizzare tutto a 360°".