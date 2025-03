Fiorentina-Panathinaikos: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Continua il periodo nero della Fiorentina che anche in campionato non è riuscita a rialzare la testa perdendo meritatamente a Napoli in campionato. Adesso però per Palladino e i suoi ragazzi si riaprono le porte dell'Europa e alle 21:00 di giovedì 13 marzo la Fiorentina sfiderà il Panathinaikos nella partita di ritorno degli ottavi di Conference League. Si riparte dal 3 a 2 in favore dei greci dell'andata e i viola non potranno permettersi passi falsi



FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino



PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Maksimovic; Tete, Siopis, Djuricic; Ioannidis. All. Rui Vitoria.



LE ULTIME - Palladino recupera Adli e spera di farcela anche con Folorunsho, che però sarà difficile da vedere dal 1'. Terracciano torna in panchina in favore di De Gea. Gudmundsson in vantaggio su Beltran e Zaniolo per una maglia da titolare accanto a Kean là davanti. Ancora ai box Colpani

