Fiorentina-Panathinaikos, le pagelle di CM: Kean è una roccia, Gosens provvidenziale, Fagioli ingenuo

serata tutto sommato tranquilla. Spiazzato sul rigorequello un po' meno sicuro della retroguardia, ma porta acasa la pagnotta: vita facile con Swiderski, meno con Ioannidis, ma comanda la difesa con personalità: centrale con licenza di sganciarsi e salire. Leader carismatico della retroguardia. Dal 79' Zaniolo SVall'andata Djuricic lo aveva messo in croce, stavolta gli prende le misure fin da subito ed è lui a dar filo da torcere alla retroguardia greca: in serate come questa serve personalità, e lui si inventa un eurogol dopo una manciata di minuti. La partita si mette in discesa da lì

un'ora di assoluto ordine tattico. E un paio di belle palle in verticale. Dal 60' Folorunsho 6: gioca in profondità facendo raccordo fra i reparticon un paio di giocate nello stretto fa impazzire il Franchi. Gioca di fino i mezzo al campo. Mezzo voto in meno per l'ingenuo rigore procuratogioca una quindicina di minuti clamorosi nella ripresa quando salva due volte in scivolata davanti a De Gea e mette a referto un assist. Per il resto non sbaglia nulla. Una certezzai difensori gli rimbalzano addosso come se fosse un monolite di qualche tonnellata. Chiude i conti con il ventesimo centro stagionale. Attaccante favoloso

: finalmente un po' di continuità dopo la perla di Napoli. Trova un altro gol, meno bello, ma pesantissimo che può rilanciare tutta la sua stagione. Dal 60': protagonista con un paio di belle sgroppate in avanti: conferma il 3-5-2 ma sconfessa (giustamente) la scelta di Terracciano. Al di là dei moduli, stavolta la Fiorentina entra con un piglio diverso e mette subito la gara sui binari giusti. Il Panathinaikos è un avversario modesto, ma la Fiorentina ultimamente ha sofferto con tutti. Trova un passaggio del turno fondamentale per lui e la squadra. Con la speranza che possa essere la svolta

Dragowski 5; Mladenovic 4,5, Ingason, Arao 6, Vagiannidis 5; Maksimovic 5,5, Siopis, Ounahi 6,5; Djuricic 5 (57' Ioannidis 7), Swiderski 5,5 (75' Jeremejeff SV), Tete 6 (87' Pellistri SV). All. Rui Vitoria 6