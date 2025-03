Fiorentina-Panathinaikos LIVE le formazioni ufficiali: Palladino con la difesa a 3, Gundmundsson dal 1'

Getty Images

Serata campale per lache si gioca un posto aiAl Franchi arriva ildopo il 3-2 dell’andata in Grecia e in un momento davvero complicato per i viola, reduci dalla sconfitta diSi gioca. La squadra di– la cui panchina inizia a traballare – non ha altro risultato che la vittoria per portare almeno la contesa ai supplementari. L’ex Monza recupera, resta fuoripersi gioca un posto conper fare coppia conin attacco.

De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.Raffaele Palladino.Dragowski; Vagiannidis, William Arao, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Maksimovic, Djuricic; Tete, Swiderski.Rui Vitoria.