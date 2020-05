La Nazione si concentra anche su Lucas Paquetà del Milan. Il brasiliano “rischia” di essere anche e sopratutto un’occasione in chiave finanziaria. L’operazione pare destinata a prendere corpo sulla base di un prestito con diritto di riscatto (obbligatorio) e questo aiuterebbe la Fiorentina ad avere da subito un innesto di pregio, quasi imprendibile appena 12 mesi fa (per questioni di prezzo) e di poterlo poi ammortizzare al termine della prima stagione in maglia viola.