Intervenuto nel prepartita di Sky, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato così:



"Due risultati su tre? Non si fanno calcoli, noi diamo sempre il massimo perché siamo la Fiorentina e vogliamo portare a casa il risultato. Arrivare primi sarebbe un bel traguardo. E' uno stadio e un tifo molto caldo, lo abbiamo visto anche a Firenze, quando vado in campo mi concentro e cerco di isolarmi e non cerco di pensare all'ambiente. Poi siamo una squadra forte. Contento di tornare a sinistra? Sì, ma io sono sempre a disposizione, anche se destra anche se ho fatto qualche erroraccio sto a quello che mi chiede il mister".