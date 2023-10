Fabiani Parisi ha parlato ai microfoni del TGR Rai. Queste le parole del terzino della Fiorentina: "Non avrei mai pensato di giocare questo derby. Questa è una partita speciale. Ho giocato questa partita con l'Empoli, so che è un derby particolare, lunedì ci giocheremo tutto. Non bisogna sottovalutare l'Empoli, aspettano tutto l'anno questo match. Lì è un ambiente perfetto per i giovani, mi sono stati vicini dopo la morte di mio padre, li porterò sempre nel cuore. Non mi sarei aspettato questa classifica, ma lo vedo in allenamento che siamo forti. Il mister è di grandissimo livello, le aspettative ci sono. Dobbiamo andare in campo e dare il massimo. Kayode è un bel giocatore, è forte. Sono contento, volevo così tanto affetto dai tifosi. Cerco di dare il massimo per loro".