Questa mattina, al termine della sessione di allenamento quotidiana, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha fatto il punto della situazione dopo le prime tre settimane dalla ripresa. Queste le sue parole dal ritiro austriaco di Mils riportate da Radio Bruno Toscana:



“Stiamo continuando ad allenarci sulla parte tattica e fisica, dobbiamo continuare a lavorare sulla falsa riga del ritiro di Moena. Il mister chiede di fare sempre le stesse cose e ogni giorno si registrano miglioramenti: è ormai il secondo anno con lo stesso tecnico e ci sono diverse cose che si sono automatizzate, la squadra sta crescendo e dovremo dimostrarlo anche in campionato. Credo che la squadra sia cresciuta molto, adesso però deve essere il campo a dimostrarlo. Con l’esperienza acquisita l’anno scorso credo che potremo fare bene in diverse situazioni in cui la passata stagione abbiamo faticato. Io sono contento e fisicamente sto bene. Devo e posso fare meglio sia in fase realizzativa che difensiva. Voglio continuare a divertirmi che è l’obiettivo principale ogni vola che scendo in campo. Come superare il livello della scorsa stagione? Per migliorare bisogna analizzare ciò che è stato fatto lo scorso anno e migliorare fase difensiva e di possesso.”.



Il centrocampista ha poi valutato i nuovi arrivi: "Sono tutti giocatori di qualità e con una discreta esperienza alle spalle, saranno utili alla squadra e faranno bene. Dodò mi sembra un giocatore di buonissimo livello, ha già giocato ad altissimi livelli, e penso che possa fare bene in Italia perché ha le qualità. L’anno scorso è stato con De Zerbi e quindi il calcio di Italiano non gli sembrerà poi così nuovo”.



Infine Bonaventura ha detto due parole anche sull’importante preliminare di Conference League: “Si tratta di due partite importantissime e sarà un’esperienza che aiuterà la squadra a crescere anche per il campionato”.