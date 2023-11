Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Un giovane sindaco (Casini, ndr) è venuto a trovarmi e mi ha parlato di un posto bellissimo in un comune che si chiamava Bagno a Ripoli, l'ho visitato e ho pensato subito di doverlo comprare. Io voglio rendere all'Italia quello che mi ha dato, senza fare promesse che non posso mantenere. Voglio portare la Fiorentina più in alto e lasciare qualcosa. Qui abbiamo speso il doppio di quello che avevamo programmato. Lazio, Bologna, Torino, Napoli e Atalanta sono costate insieme ai loro attuali proprietari meno di quanto io ho speso per fare questo posto. I lavori li ha supervisionati Barone. Siamo entrambi figli di emigranti, del Sud e del pallone. L'ho portato qui e gli ho affidato tutto, anche se ogni tanto mi metto nel mezzo. Senza Joe, questo centro non ci sarebbe. Questo posto resterà sempre a Firenze, dopo 90 anni penso che i tifosi se lo meritino" SPERANZE - Credevo di vincere almeno un trofeo l'anno scorso, è stata una grandissima delusione. Quest'anno stiamo andando molto bene, vediamo giorno per giorno dove si arrivau