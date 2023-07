Intervistato da ESPN, Nordin Amrabat, fratello del calciatore della Fiorentina Sofyan, ha parlato delle intenzioni del centrocampista viola in ottica mercato: "Non voglio dire troppo, ma Sofyan sta trattando con alcuni club e presto conoscerete le sue decisioni. Lui vuole restare in Europa, ma ci sono anche squadre arabe, che pagano molto bene".