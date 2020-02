Tofol Montiel, giovane talento di casa FIorentina ora in prestito in Portogallo, al VItoria, ha rilasciato un'intervista a La Nazione:



"​Ho deciso di venire qui perché i miei agenti mi hanno detto che sarebbe stata una buona opzione per crescere, quindi mi sono informato sulla squadra e ho avuto una buona impressione. Se mi aspettavo di avere più opportunità a Firenze? Sì, quello dei primi mesi in viola è stato il periodo più complicato per me, a causa degli infortuni e della mancanza di minutaggio. A dire la verità mi aspettavo qualche opportunità in più, perché tutte le volte che ho giocato ho dimostrato di poter far bene. Avrei voluto qualche chance in più per continuare a dimostrare quello che avevo già fatto vedere in quelle poche volte che sono sceso in campo"