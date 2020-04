Il nutrizionista è una figura ormai consolidata all’interno delle squadre professioniste, e la Fiorentina in questo senso è stata pioniera. Sulle pagine del Corriere Fiorentino, troviamo un'intervista a Cristian Petri, l’esperto alimentare che lavora per i viola, che ha detto: “Il nostro lavoro ci ha permesso, negli ultimi anni, di evitare anche gli infortuni, che sono il numero minore in Serie A”. Di solito i giocatori mangiano al centro sportivo, e ora che non è più possibile, spiega Petri, hanno tutti delle indicazioni personalizzate da seguire a casa propria. E la Fiorentina fa avere tutto il necessario direttamente a domicilio, tra alimenti, integratori e affini. La dieta viene studiata assieme al dottor Pengue ed inviata ai calciatori: tre pasti al giorno più spuntini dopo ogni allenamento. Pur tenendo sotto controllo il peso, non si può distinguere a distanza la massa grassa da quella magra, perciò questo sarà uno dei primi test al rientro. “Ma siamo sicuri – conclude Petri – che i ragazzi saranno tutti in forma