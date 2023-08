Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato del Viola Park della Fiorentina ai microfoni di Toscana Tv: "13 settembre? Si tratta di una data che ci siamo posti come obiettivo insieme alla Fiorentina e allo studio Casamonti per rilasciare l'autorizzazione per il pubblico spettacolo. E sarà relativa ai due mini stadi. Vanno messe a punto alcune situazioni difformi rispetto al progetto autorizzato. I progettisti potevano rimettersi in regola rispetto al progetto o altrimenti, in caso di deroghe, mettersi nelle mani della prefettura. Se ci sono delle deroghe l'iter diventa più lungo. Noi abbiamo proposto di riprendere in carico il procedimento col ripristino del progetto autorizzato. Se tutta la documentazione arriverà entro l'8 settembre, il comune ha convocato la commissione e il sopralluogo per il 12 settembre, a quel punto il 13 può essere il giorno buono per l'inaugurazione e l'agibilità. Ma non si può perdere nemmeno un giorno."