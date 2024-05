Fiorentina, parla il tecnico dell'Ofi Creta: "Vi spiego quali sono i punti di forza dell'Olympiacos"

Il tecnico dell'Ofi Cretaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha spiegato che gara aspetti la Fiorentina nella finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiacos: "È una finale di Conference e non sarà facile per nessuna delle due ma la Fiorentina ha già giocato una finale lo scorso anno e sta giocando un campionato più competitivo. Da parte sua l'Olympiacos però ha tanta esperienza internazionale, ha giocato per molti anni in Champions League, e ricordo in particolare la partita contro il Maccabi Tel Aviv in cui ha ribaltato il risultato. Spero che la prossima partita sia intensa e che entrambe le squadre diano il massimo. Sono sicuro che vincerà la squadra in migliore forma. Penso che sia uno scontro equilibrato al 50%".

"Il campo è neutro e i tifosi saranno equamente divisi. È una finale, quindi nessuno dei giocatori penserà di essere in casa o in trasferta. Sono abituati a qualsiasi tipo di pressione. L'unica cosa che mi auguro è che non ci siano scontri fuori dal campo. È insolito che l'Olympiacos giochi nello stadio dei rivali, quindi le misure di sicurezza saranno molto rigide per evitare problemi. Spero solo di non dover commentare incidenti extracampo"."Non possiamo prevedere come gli allenatori prepareranno la finale. L'Olympiacos è una squadra che pressa molto bene, e penso che questo sia stato il fattore decisivo contro l'Aston Villa. Vedremo come affronteranno questa partita sul campo. Forse entrambe le squadre saranno più caute all'inizio per non dare spazio all'avversaria, per poi attaccare durante il match. Il punto forte dell'Olympiacos sono i giocatori dal centrocampo in su e gli attaccanti hanno esperienza ma nelle finali ci sono tante variabili"

"Sia la stagione di Jovetic che quella dell'Olympiacos sono state con alti e bassi, ma il vero punto di svolta che le ha rese eccellenti è coinciso con l'arrivo di Medilibar che ha cambiato tutta la struttura e Jovetic è uno di quelli che ha inciso tanto in questo cambiamento".