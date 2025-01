Fiorentina, parla il tifoso Masini: "Squadra in caduta libera. C'è qualcosa che non sappiamo"

Jonathan Moscrop

Il cantautore, noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento dei gigliati: "Credo ci sia un problema psicologico all'interno della Fiorentina. E' molto difficile passare da vincerne otto di fila a perderne quattro; poi è vero che anche le altre squadre in alto in classifica hanno rallentato, ma la viola è proprio in caduta libera. Ci dev'essere un problema che noi tifosi non sappiamo ma ci possiamo solo immaginare”.- “La mia curiosità principale adesso riguarda il ruolo di Folorunsho. Dove lo metterà Palladino? Va verificato il suo stato fisico, ma nessuno avrebbe scommesso su Bove, quindi ci sarà da capire come verrà ricostruito il centrocampo. A Napoli faceva il vice di McTominay, allora penso che possa riprovarci in quella posizione a Firenze. Potrebbe costituire un valore aggiunto, in vista di altri innesti a centrocampo”.

- “Con Bove Palladino aveva trovato un bel equilibrio, quello gli va riconosciuto, ma dopo quello che è successo, c'è stato anche Cataldi che si è infortunato. Io non credo che una squadra vada in crisi quando manca un giocatore, bisogna essere sempre pronti all'imprevisto. Non penso proprio che sia stato solo Bove il problema: certo, i ragazzi si saranno visti crollare il mondo addosso quando è successo, ma le ricerche sul mercato di un difensore mi fanno pensare che l'allenatore ha altre necessità".