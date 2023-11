Lo showman Gianfranco Monti, noto tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così: "Incontrare adesso il Milan con tutte queste assenze fa gola, ma comunque ti ritrovi davanti una squadra di alta classifica. Buttare via questa occasione sarebbe un peccato. Quello che manca alla Fiorentina nel suo progetto di crescita è la cattiveria e quegli occhi da dire vado a Milano e parto per vincere. La stessa cattiveria che è mancata contro la Lazio e la Juve. Se la squadra riuscirà a fare questo salto di qualità può dire la sua nei prossimi campionati. Per fare questo passo però devono remare tutti dalla stessa parte partendo dai giocatori, Italiano e perfino la società."