Getty Images

Fiorentina, parla l'agente di Bianco: "Resta al 100%. Ha caratteristiche che mancano agli altri"

30 minuti fa



Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti e procuratore di Alessandro Bianco, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del futuro del suo assistito, rientrato a Firenze dopo il prestito alla Reggiana: "Alessandro ha faticato un po' in Inghilterra ma ricordiamoci che ha giocato in un centrocampo con Ikone fuori ruolo e Barak fuori ruolo, la stampa ci è andata troppo pesante sul ragazzo. Parliamo di partite di preparazione in cui ci sono due allenamenti al giorno, è ovvio che ancora le gambe non sono a regime."



OPZIONI - "Vedremo alla fine di questo campionato che giudizi ci saranno su Bianco. Vi dico che il ragazzo resterà al 100% alla Fiorentina anche perché ha delle caratteristiche che gli altri giocatori non hanno. Bianco è un ragazzo che fa tutto quello che gli dicono, è fantastico"