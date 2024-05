Fiorentina, parla l'agente di Infantino: "Ha avuto una grande crescita. Non torna in Argentina"

59 minuti fa



La stagione della Fiorentina è finita male, con la sconfitta bruciante ed in extremis patita contro l'Olympiacos in finale di Conference League. Un brutto tonfo che porterà a diverse riflessioni in seno alla società gigliata. Riflessioni che per forza di cose dovranno riguardare anche Gino Infantino, giovane centrocampista classe 2003 arrivato a Firenze la scorsa estate.



DELUSIONE - Per la verità, nonostante l'importante esborso di 3 milioni al Rosario Central per accaparrarselo, la sua stagione è stata piuttosto sfortunata, con sole 9 presenze stagionali di cui nessuna da titolare. Nonostante questo, il suo procuratore Fabian SOldini sembra essere piuttosto soddisfatto e parla così ai microfoni di Sportitalia: "Gino ha avuto una grande crescita ed ha portato avanti l’adattamento al calcio europeo, alla lingua, alla cultura, eccetera. Ha avuto un anno molto felice che purtroppo non è stato coronato dal titolo di ieri. Futuro? Non abbiamo parlato del suo futuro col club. E quando lo abbiamo fatto in passato, a gennaio, la Fiorentina ci ha detto di essere molto contenta di lui, al punto che non volevano prestarlo in quella sessione di mercato. Gino ha un contratto di 4 anni e non ci passa per la mente il momento di tornare in Argentina”