Andrea Ritorni, talent scout oggi all'interno dell'entourage di Michael Kayode, è intervenuto a SpaceViola. Queste le sue parole: "Sia io che la Fiorentina abbiamo sempre conosciuto il talento di Kayode, quindi adesso non siamo sorpresi. Sta dimostrando che può giocare in questa squadra e lo fa per merito, al di là dell'infortunio di Dodò. Il brasiliano ha fatto da apripista per Mike, da chioccia, che è molto dispiaciuto e sta cercando di tenere botta. Non esisteva alcun accordo, niente di concordato ad inizio stagione che riguardasse le prestazioni di Kayode. Firenze? Posso dire che il ragazzo è innamorato della città e della Fiorentina"