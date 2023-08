Mario Mauri, ex agente di Yerry Mina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sul difensore, promesso sposo della Fiorentina: "Mina è un centrale fisico e roccioso che non ama impostare, ma utile nei colpi di testa offensivi. Può assomigliare a Chiellini nel modo di marcare, sta molto vicino all'uomo e non lo lascia andare via. Mina è alto quasi due metri ma rimane un giocatore veloce, lo vedo come un naturale sostituto di Igor. Prima di andare al Barcellona abbiamo parlato con tanti club italiani, tra questi non c'era la Fiorentina, ma abbiamo portato in Brasile un'offerta da parte della Sampdoria, poi rifiutata dal Palmeiras. Non è un ragazzo fragile muscolarmente, non credo ci saranno problemi da quel punto di vista. Mina ha sempre avuto la volontà di giocare in Italia e forse sarebbe stato meglio per la sua carriera partire con una squadra di media classifica italiana. Mina ha tutte le qualità per fare il titolare a Firenze"