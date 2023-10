L'ex calciatore della Fiorentina Bryan Dabo oggi al Sepahan ha parlato in un'intervista a firenzeviola.it: "Italiano ha fatto grandi cose, la Fiorentina ha un'identità di gioco molto forte. Da fuori mi fa piacere vedere la Viola giocare bene, si vede che sono un bel gruppo. Ci sono molti giocatori tecnici. Lo step che deve fare è che la posizione di classifica deve essere tra il 2° e il 6° posto. Anche in Europa deve migliorare per far venire poi i giocatori più forti a Firenze. Questo per arrivare ad un altro livello"



MAXIME LOPEZ - ​Alla Fiorentina ha fatto un bello step avanti, deve gestire la pressione. Per lui è tutto nuovo, ma è un giocatore di grande carattere. Non è debole nel contrasto anche se è piccolo. E' molto intelligente. Ha bisogno di un po' di tempo ma sono sicuro che farà bene



LA SFIDA CON LA JUVE - Dal primo giorno che sono arrivato a Firenze mi è stato detto che contro la Juve non potevamo perdere. Ho capito subito che era una gara speciale. La gente straniera non capisce la rivalità tra Fiorentina e Juventus. Sono gare che vanno giocate con la testa, senza fare stupidaggini. Queste partite si vincono con i particolari