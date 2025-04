Fiorentina, parla l'ex Flachi: "Persi due punti col Milan. Fagioli? Mi ricorda Pirlo"

Getty Images

L'ex attaccante della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove, dopo la partita di Milano contro il Milan, ha commentato il momento dei gigliati spendendo belle parole anche per Nicolò fagioli: "Sabato la Fiorentina ha perso 2 punti, però mi dà conferma che questa è una grande squadra. In futuro se si dovessero tenere certi giocatori la squadra se la giocherà con tutti. Adesso sta ai ragazzi. Per rimanere intorno alla zona Champions serve la continuità. Speriamo che questo sia l'insegnamento per il futuro, la scorciatoia è la Conference.

- "Un giocatore che ha tutto, mi sembra di rivedere un po' Pirlo, poi davanti hai due calciatori che fanno la differenza. Parisi a me non dispiace, dà sempre tutto, anche se è un calciatore molto diverso da Gosens"