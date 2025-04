Fiorentina, parla l'ex Galbiati: "Pongracic è più completo di Bastoni e più bravo tatticamente"

Getty Images

L'ex difensore di Inter e Fiorentinaè intervenuto negli studi di Toscana Tv dove ha detto la sua sul momento dei viola: "“Il problema dell’approccio alla gara rimane, nel primo quarto d’ora contro il Cagliari la Fiorentina poteva trovarsi sotto di 2 gol. Palladino però ha saputo trovare una chiave offensiva della partita pur dovendo fare a meno di Kean e cambiare così in corsa non è facile. A Gudmundsson serve maggiore continuità per fare un ulteriore salto di qualità. Ora arriva l’Empoli, che è sempre stata una squadra ostica per la Fiorentina ma la gara è per forza da vincere se si vuole arrivare in alto”.

- “Un giocatore di esperienza ed un nazionale della Croazia, è più completo di Bastoni, anche se diverso dal difensore dell’Inter. Pongracic è molto più bravo tatticamente di Bastoni, è il giocatore che imposta il gioco viola a testa alta e con rapidità di pensiero. Pongracic sa differenziare le giocate, sa quando passarla al portiere, spazzare o impostare l’azione. È il prototipo di difensore moderno, che tutti vorrebbero. I compagni di reparto si appoggiano sempre a lui, in questo momento ha grande fiducia in se stesso"