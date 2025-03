Fiorentina, parla l'ex Galli: "Se Palladino non si accorge dei suoi errori se ne vada"

Getty Images

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio dove ha parlato del momento della Fiorentina enon ha risparmiato cirtiche a Palladino: “Serviva una vittoria per muovere la classifica dopo delle prestazioni negative, ma di positivo mi tengo solo il risultato perché anche le dichiarazioni del post gara di Palladino non mi sono piaciute. Non mi piace vedere un allenatore che prende in giro un ambiente intero, bisogna avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità a prescindere dalla propria proposta di calcio, ma ci vuole la forza di ammettere le proprie colpe. Palladino deve essere coerente perché non siamo noi a farti ridere, devi essere tu a farci sorridere con le prestazioni in campo e lo hai fatto solo per 8 partite. Adesso ci fai ridere per quello che ci fai vedere.”

- “I giocatori fuori ruolo li ha messi lui mica io, è inutile che ora neghi e dica che non è vero perché Biraghi centrale e Quarta centrocampista è roba sua. Basta vedere la partita col Como dove ha messo ali Folorunsho e Beltran che non lo sono, Fagioli trequartista e Zaniolo centravanti che erano fuori ruolo, quindi non lo deve dire in conferenza perché allora non se ne rende conto”- "Palladino fa l’allenatore da un anno e mezzo, quindi non venga ad insegnarci cos’è il calcio, dimostracelo in campo prima e poi magari potrai darci lezioni in cattedra. Se Palladino non si accorge di aver messo i giocatori fuori ruolo allora è bene che se ne vada.”