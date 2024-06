Fiorentina, parla l'ex Oliveira: "Non ci sono leader, ad Atene è mancata la voglia di vincere"

L'ex calciatore della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento dei gigliati: "Se dobbiamo guardare tutto credo che la Fiorentina abbia fatto una grande stagione. In due anni sono arrivati in finale di Coppa Italia, e due volte in quella europea. Il problema è che non hai vinto nulla, la gente, compreso me, si aspettava qualcosa di diverso nell'ultima finale. Giocavi contro una squadra molto più debole, dal mio punto di vista.giocare con una punta sola è troppo poco. Se avesse giocato con due punte avrebbe avuto più possibilità di vincere, che con il 4-2-3-1."

Ho letto che Bonaventura potrebbe andare via. Anche se con il contratto credo dipenda dalla società. Se lui, Nico non hanno altra scelta rimarranno qua. Io ho sempre detto che a fianco dei giovani serve qualcuno di esperienza. Una punta forte abituata a fare gol serve, da lì puoi costruire una squadra. Bisogna cercare un sistema di gioco organizzato, senza improvvisare nulla, funzionale ai giocatori. Si può anche cambiare in una gara, ma serve la base.un giocatore che a 10 minuti dalla fine dica cosa fare, valutare. La Fiorentina invece va tutta in avanti, o all'indietro. Spesso non senti l'allenatore con tutto il tifo, lì serve un difensore, un centrocampista che gestisca tutto."