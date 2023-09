Alberto Lungherini, ex preparatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno a proposito del momento difficile di Nzola: "Lui è un giocatore dalla potenzialità e potenza fisica devastante, non solo per il calcio. Ha però bisogno di giocare per poter esprimere il meglio di sé, credo che nel momento in cui è entrato nella fase di trattative di mercato sia stato allenato in modo diverso e non con la squadra. La prima partita intera è stata col Sestri Levante e poi i 25 minuti con l’OFI Creta. Non è semplice, a Spezia giocava in un altro modo perché era la punta di diamante, cosa che a Firenze non è. Parlando dell’aspetto fisico penso che abbia bisogno di giocare: se Italiano l’ha voluto fortemente sa com’è il giocatore e come gestirlo al meglio. Penso che serva semplicemente tempo, già a partire dall’Atalanta."