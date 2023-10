Antonio Bongiorni, talent scout e scopritore fra gli altri di Giacomo Bonaventura ha parlato a firenzeviola.it: "Non è la prima grande soddisfazione, ma sicuramente è una delle più belle. E' riuscito a coronare i suoi sogni perché da ragazzino voleva diventare un calciatore e voleva segnare anche in nazionale dopo esserci arrivato. Per chi lavora in questo ambito è una soddisfazione enorme che ripaga tutti i viaggi in giro per il mondo per scoprire nuove promesse. E' una soddisfazione anche per i tifosi viola vedere e avere a Firenze un giocatore di questa caratura, è una gioia vederlo".



POTENZIALE - Lui lavora molto sull'aspetto psico-fisico, è molto attento e la nascita del secondo figlio lo ha reso ancora più responsabile, pensa solo al calcio e alla famiglia e questi sono i risultati. Per lui giocare in quel modo è semplice e ogni tanto tira fuori anche delle magie dal cilindro