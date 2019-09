Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato delle tempistiche che serviranno per il nuovo stadio della Fiorentina, raccolte da Italpress:



"Ho già detto in maniera molto chiara, e lo potrò dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. È un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la "Mercafir” ovvero l’attuale mercato ortofrutticolo “dov’è, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le attività a nord così da liberare l’area. Aggiungo che noi abbiamo già fatto la variante urbanistica, non c’è nessuna altra area nell’area metropolitana dove sia già stata fatta una variante urbanistica per insediare lì lo stadio"