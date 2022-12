Questa mattina al Franchi ad assistere all’amichevole tra Fiorentina e Primavera era presente anche l’esterno viola Riccardo Sottil. Anche il giocatore, out da mesi per un’ernia, ha parlato ai canali ufficiali del club facendo luce sullle sue condizioni fisiche. Queste le sue dichiarazioni:



"Sto molto meglio adesso. Mi sono operato 20 giorni fa e sto lavorando per tornare ad aiutare la squadra il prima possibile. Il campo mi manca tantissimo. Sto trattenendo tutta questa voglia dentro e sono convinto che mi sfogherò quando torno in campo. Il mio sogno era quello di esordire al Franchi avanti a tutto il popolo viola. L'ho realizzato e questo è motivo di orgoglio. I tifosi sono fantastici, mamma mia!"