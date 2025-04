Fiorentina-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina e Parma si sfidano nel 32 esimo turno del campionato di Seire A 2024/2025. Le due squadre si ritrovano dopo essere state una di fronte all'altra nella prima giornata di campionato (sfida che terminò 1 a 1) e il fischio d'inizio è fissato per le 15:00 di domenica 13 aprile allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola volano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver fatto ben sette punti contro Juve, Atalanta e Napoli e e vogliono tenere il passo del treno europeo. Dall'altra parte, i ducali sono reduci da quattro pareggi consecutivi e, dopo aver fermato l'Inter, cercano altri punti necessari alla salvezza.

Partita: Fiorentina-ParmaData: domenica 13 aprile2025Orario: 15:00Canale TV: DAZNStreaming: DAZN: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Madragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All.: Palladino.Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka. All. Chivu

- Palladino continua a non avere a disposizione Gosens, a cui serviranno un paio di settimane per recuperare dall'infortunio al ginocchio e conferma in blocco gli uomini che hanno battuto l'Atalanta e fermato il Milan. L'unico piccolo dubbio riguarda Pongracic, che si gioca un posto con Comuzzo. Riflessioni in corso per Chivu in mediana con Keita che è in vantaggio per un posto rispetto ad Hernani. Almqvist è squalificatoFiorentina-Parma sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca della sfida è affidata a Gabriele Giustiniani con commento tecnico di Emanuele Giaccherini