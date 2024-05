Fiorentina, parte il nuovo corso. Palladino in pole, con lui Goretti: pronto il contratto del nuovo dt

Getty

Sarà rivoluzione in casa Fiorentina a partire dalla prossima estate? Sì, perché la viola che si appresta ad affrontare la finale di Conference League ha anche un bel da fare per quello che concerne le situazioni extracampo. Sia il tecnico Vincenzo Italiano che il direttore tecnico Nico Burdisso termineranno le loro avventure a Firenze a fine anno e per questo il club viola è già al lavoro per sostituirli. I nomi in pole, si legge stamani sul Corriere Fiorentino, in questo momento sono quelli diSecondo il giornale, l'attuale tecnico dei brianzolo ha superato, nella gerarchia delle preferenze in casa viola, Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa. Secondo il quotidiano, di Palladino è apprezzata la maggiore esperienza ad alti livelli

Goretti, intanto, ha già ufficializzato il suo addio alla Reggiana ed è pronto a dire sì ai gigliati. Per lui, si legge, è pronto un contratto annuale. Goretti lavorerà a stretto contatto con il ds Daniele Pradè.