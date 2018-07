La Fiorentina aspetta il Chelsea: la società inglese deve risolvere la questione allenatore per avere il via libera per Mario Pasalic. La svolta però è dietro l’angolo. Ancora ventiquattro, massimo quarantotto ore e tutto dovrebbe essere risolto. L’accordo tra viola e i blues c’è già: prestito con diritto di riscatto. Lo stesso centrocampista croato non aspetta altro che poter essere a disposizione di Stefano Pioli già entro questo weekend nel ritiro di Moena. Lo riporta il Corriere Fiorentino.