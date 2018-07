La Fiorentina è al lavoro sul mercato in entrata: servono due centrocampisti, di cui uno per andare a coprire il vuoto lasciato dallo svincolo di Badelj. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l primo candidato resta Mario Pasalic, croato classe ’95 di proprietà del Chelsea. Certo, è possibile che sulle sue tracce, oltre ai rumors turchi del Fenerbahce, si sia messa pure l’Atalanta, ma la Fiorentina sarebbe comunque in vantaggio. Il giocatore ha già detto sì ai viola, si aspetta solo la fumata bianca relativa alla faccenda legata all’allenatore. L’accordo di massima col club inglese è già stato trovato nell’ordine di un prestito con diritto di riscatto. La speranza è che tra oggi e domani possa già muoversi qualcosa.