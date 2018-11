Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato da Palazzo Vecchio in una conferenza stampa del nuovo stadio della Fiorentina: "Con il nuovo pool è stato azzerato l’effetto domino. La realizzazione della nuova pista si fa a prescindere dalla realizzazione dello stadio e/o la Mercafir. E così ugualmente la realizzazione del nuovo stadio prescinde alla realizzazione della nuova pista. La Mercafir si può fare a prescindere dall’aeroporto e dallo stadio, lo stadio si può fare a prescindere dalla Mercafir e dall’aeroporto. Abbiamo fissato un incontro per i prossimi giorni, non ci sono rallentamenti. Con il PUE tocchiamo un punto di non ritorno per aeroporto, stadio e Mercafir. Adesso non si torna indietro, le condizioni per andare avanti ci sono. La Fiorentina ha iniziato i carotaggi nell’area della Mercafir, sono le attività concreta di saggio della sede sulla quale dovrà sorgere il nuovo stadio. Sono attività collegate alla progettazione che sta andando avanti".