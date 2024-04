Fiorentina, patto con Italiano. Ma con lui a fine anno potrebbero partire alcuni giocatori

Ormai è assodato:Il tecnico viola considera chiuso il suo ciclo alla Fiorentina e se ne andrà dopo tre stagioni in cui è riuscito a raggiungere diversi traguardi. Non per queesto, però, il tecnico tirerà i remi in barca.C'è un patto di ferro fra l'allenatore e la società, racconta La Gazzetta dello Sport: quello di riuscire a riportare finalmente un trofeo a Firenze. La voglia è quella di lasciarsi in maniera del tutto positiva e amichevole e una coppa darebbe certamente una mano in questo senso. Tuttavia, anche alcuni giocatori potrebbero lasciare Firenze a fine stagione.

Fra questi, si legge, c'è sicuramente Nico Gonzalez che a fine anno potrebbe appunto andare. Diverso invece il discorso di Beltran, su cui la Fiorentina punta molto per il futuro.