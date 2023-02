Sarebbe una bugia dire che il caso Amrabat, nonostante sia rientrato quasi immediatamente, non abbia almeno in parte portato un po' di turbolenza nell'ambiente Viola. Una vicenda che ha spinto il tecnico Viola Vincenzo Italiano ad essere piuttosto chiaro con i calciatori: fino a giugno la squadra dovrà essere concentrata solo sul campo pensando a far meglio possibile in campionato e con la pazza idea di arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Conference League. Questo lasciando da parte casi personali come quelli di Nico Gonzalez e, appunto, Sofyan Amrabat. Un patto, così lo definisce il Corriere Fiorentino in edicola stamani, per raddrizzare una stagione partita non benissimo, ma che potrebbe ancora valere molto per i gigliati.