Quattro gare prima della prossima pausa, fondamentali per dare una spinta in avanti significativa ai risultati viola. Nello spogliatoio ma anche nelle idee di Commisso c’è una soglia minima dalla quale, prima che la Nazionale si riprenda la scena, Iachini non può scendere ed evitare così di far scattare allarmi di vario tipo. Il patto squadra-società deve garantire questo: almeno sette, otto punti, nelle prossime quattro partite e il passaggio del turno in coppa Italia. Traguardo minimo, si è detto, giudicando infatti il grado di pericolosità che hanno le partite della Fiorentina in arrivo. Così racconta La Nazione.