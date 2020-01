Archiviata la breve avventura alla Fiorentina, Pedro è già in Brasile per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Flamengo. L'attaccante è stato intercettato da LANCE all'atterraggio a Rio De Janeiro: "Grande emozione, ci sono grandi probabilità che mi trasferisca al Flamengo. Non ho ancora firmato, mancano alcuni dettagli come le visite mediche, ma l'aspettativa è molto alta. Sono molto felice e motivato, sicuramente giocare per il Flamengo è una grande opportunità e mi manca Rio de Janeiro. Lavoriamo per passare un grande anno".