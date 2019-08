Secondo il sito brasiliano Netflu.com.br, i viola avrebbero avanzato una proposta di 15 milioni più 3 di bonus per assicurarsi le prestazioni di Pedro del Fluminense. Lo stesso Pedro avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Italia, così come il club proprietario del cartellino è orientato ad accettare questo tipo di proposta. Secondo il media brasiliano la prossima settimana la trattativa potrebbe entrare nel vivo.