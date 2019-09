Il centravanti brasiliano Pedro, arrivato alla Fiorentina al gong del calciomercato da qualche giorno si allena al centro sportivo con un programma personalizzato. L’obiettivo è ritrovare la forma migliore in seguito al leggero problema muscolare risentito in Estate. Il processo di adattamento agli schemi offensivi di Montella procede spedito ma, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, per il bene del ragazzo, sarà schierato con la formazione Primavera per saggiarne le reali condizioni in un contesto competitivo. Bigica lo avrà quindi a disposizione nel big match di categoria contro l’Inter di mister Armando Madonna.