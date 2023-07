Il futuro di Sofyan Amrabat resta in bilico e per lui si riaprono le porte della Premier League: il Liverpool torna a pensarci, dopo averlo cercato lo scorso dicembre. A riferirlo è The Athletic, secondo cui l'imminente addio di Fabinho (c'è l'Al-Ittihad), oltre a quello Jordan Henderson (Al-Ettifaq), obbliga i Reds a cercare rinforzi sul mercato: il marocchino della Fiorentina è il primo nome sulla lista di Jurgen Klopp, con lui ci sono Ryan Gravenberch del Bayern Monaco e Kalvin Phillips del Manchester City.



LA POSIZIONE DELLA VIOLA - La Fiorentina non chiude alla possibilità di cedere Amrabat in questa finestra di mercato, ma serve un'offerta importante per lasciarlo partire: 25-30 milioni di euro, questa la soglia minima fissata da Commisso e Barone.