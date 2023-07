Praticamente tutto fatto, come vi abbiamo raccontato, fra la Fiorentina e la Juventus per Arthur. Secondo quanto scrive La Nazione, le società stanno limando gli ultimissimi dettagli per definire in toto il trasferimento in prestito del brasiliano. Secondo il quotidiano, l'ex Barcellona potrebbe arrivare a Firenze già nella giornata di domani.