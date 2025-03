Fiorentina, per Colpani altre due settimane di stop: problema al piede, il comunicato

Non c'è pace per. L'esterno dellasta attraversando il periodo più buio da quando è arrivato a Firenze con il problema alla caviglia che lo ha prima tenuto ai box contro Lazio e Genoa a fine gennaio, e poi, dopo due scampoli di partita contro Inter e Como, lo ha ribloccato contro Verona e Lecce.Colpani sta convivendo conovvero quell'area dove le dita del piede si uniscono all'osso del tarso. Al momento sta subendo un trattemento conservativo e, soltanto fra due settimane sarà sottoposto ad un nuovo controllo specialistico per provare ad aumentare i carichi di lavoro e tornare in gruppo.

- A confermarlo, con un comunicato ufficiale è stato proprio il club viola:ACF Fiorentina comunica che il calciatore Andrea Colpani sta eseguendo un trattamento conservativo per una lesione di LISFRANC rimediata a seguito di un trauma di gioco. Sarà sottoposto a nuovo controllo specialistico tra due settimane per aumentare i carichi di lavoro ed essere gradualmente reinserito in gruppo".