Come riporta il Corriere dello Sport, l'argentino Nico Gonzalez avrebbe espresso tutto il gradimento alla squadra viola. Nessun dubbio, nemmeno dal punto di vista fisico. I problemi sono rientrati e domani scenderà in campo regolarmente con la sua nazionale contro il Cile. Sembra quindi solo questione di tempo per vedere Nico Gonzalez con la maglia della Fiorentina.