La Nazione (Firenze) scrive che la Fiorentina ha raccolto giudizi per lo più positivi sul web dopo la fine del mercato: escluso il ruolo di prima punta, sono arrivati giocatori funzionali in ogni reparto. La sensazione, insomma, è quella di trovarsi di fronte al miglior mercato dell'era Commisso, e parte del merito va anche a Italiano. C'è il rimpianto di non aver preso un esterno sul finale di sessione, ma a gennaio ci sarà occasione di correggere il tiro.