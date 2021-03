La Fiorentina dovrà fare a meno degli infortunati Castrovilli e Igor per la partita di domani contro il Parma. Il primo, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe rientrare contro il Benevento, al massimo contro il Milan (per La Nazione, però, il numero dieci salterà anche la gara di sabato prossimo), mentre per il brasiliano – scrivono i due quotidiani – si profila uno stop molto lungo, che potrebbe portarlo quasi ad aver già concluso la sua stagione. L’ex Spal è andato a un passo dallo strappo, avendo subito una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata a una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra: per rivederlo in campo serviranno due mesi.